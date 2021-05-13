В России разработают государственные стандарты искусственного интеллекта

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) выиграл конкурс на разработку российских стандартов в области искусственного интеллекта (ИИ). Проект охватит самые разные сферы IT-отрасли и повседневной жизни.

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на конкурсную документацию, общий бюджет составит немногим более 100 млн рублей. Проектом предусмотрена разработка свыше 70 стандартов для различных сценариев применения технологий искусственного интеллекта.

В частности, будут выработаны требования для ИИ-систем, используемых в сетях связи, платформах видеоаналитики, нейронных сетях, сервисах государственных услуг, архивных хранилищах и пр.

«Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах. Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, — там, где требуются определённые гарантии качества работы интеллектуальных систем», — отмечает ВШЭ.

Первые редакции некоторых стандартов в области искусственного интеллекта будут обнародованы осенью нынешнего года. Финальные версии всех стандартов должны быть представлены к концу октября 2022-го.