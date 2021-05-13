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Основатель Ethereum пожертвовал на благотворительность более $1 млрд в криптовалюте

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал на благотворительность более $1 млрд в криптовалюте. Большая часть пожертвования состояла из «мемной» валюты SHIB (Shiba Inu), что привело к обвалу её курса на 35 %, пишет Techcrunch.

Автор: Анатолий Медведь, ТАСС

Автор фото: Анатолий Медведь, ТАСС

Бутерин отправил пожертвование в фонд COVID-Crypto Relief, который занимается ликвидацией последствий коронавируса в Индии. Организация получила 500 токенов Ethereum и более 50 триллионов единиц SHIB. Это вызвало панику среди инвесторов и привело к падению курса последней криптовалюты. В пике цена снижалась на 35 %, однако, как отмечает издание, ситуация уже немного улучшилась.

Представитель фонда Сандип Найвал (Sandeep Nailwal) заявил, что организация не намерена вредить кому-либо, включая сообщество SHIB. Полученные средства будут обналичены в течение определённого периода времени и использованы для борьбы с коронавирусом в стране.

Это не единственная благотворительность Бутерина. Кроме этого, он пожертвовал Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на сумму в $336 миллионов фонду Methuselah Foundation, который занимается исследованиями в сфере тканевой инженерии и регенеративной медицины. Ещё 13 тысяч токенов ETH получил некоммерческий фонд Givewell, который спонсирует ведущие благотворительные организации по всему миру.

Напомним, что в начале мая Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. По данным издания, в криптокошельке россиянина насчитывалось свыше 333 тысяч токенов Ethereum, суммарная стоимость которых составляла более $1,09 миллиарда. Остался ли он миллиардером после столь щедрых пожертвований, не уточняется.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюты, ethereum, благотворительность
криптовалюты, ethereum, благотворительность
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