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Ветераны Epic Games и Blizzard объединились в Lightforge Games, чтобы переосмыслить жанр ролевых игр

Группа разработчиков-ветеранов из Epic Games и Blizzard Entertainment объявила об учреждении студии Lightforge Games, в которой будет стремиться переосмыслить жанр ролевых игр.

Lightforge Games была основана пятью бывшими сотрудниками Epic Games и Blizzard Entertainment:

  • инженером обеих компаний Мэттом Шембари (Matt Schembari);
  • программистом Epic Games Дэном Герцкой (Dan Hertzka);
  • продюсером Epic Games Нейтаном Фэрбанксом (Nathan Fairbanks);
  • художником Blizzard Entertainment Гленном Рейном (Glenn Rane);
  • маркетинговым директором обеих компаний Марком Хатчесоном (Marc Hutcheson).

Вдобавок к пяти основателям в Lightforge Games к настоящему моменту числятся ещё шестеро человек. При этом студия позиционируется как удалённая — работники могут жить практически в любой точке планеты.

Мэтт Шембари

Мэтт Шембари

По словам Шембари, который стал генеральным исполнительным директором Lightforge Games, дебютным проектом студии будет «кроссплатформенная социальная видеоигра» с «невиданной свободой создавать миры и рассказывать истории».

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«Мы стремимся объединить элементы Minecraft или Roblox с настольной RPG, чтобы сформировать новый способ наслаждаться ролевыми играми. Учитывая наши корни, выбор игры с претензией на революцию в жанре был очевидным», — заявил Шембари.

Сотрудники Lightforge Games участвовали в разработке Fortnite, World of Warcraft, Diablo III, StarCraft II, Overwatch и не только

Сотрудники Lightforge Games участвовали в разработке Fortnite, World of Warcraft, Diablo III, StarCraft II, Overwatch и не только

Недавно Lightforge Games получила $5 млн благодаря инвестициям от Galaxy Interactive, NetEase Games, Maveron, 1UP Ventures и Dreamhaven. Последней руководит соучредитель Blizzard Entertainment Майк Морхейм (Mike Morhaime).

Помимо Lightforge Games и Dreamhaven, ветеранами игровой индустрии в последние годы было основано сразу несколько студий, включая Frost Giant Studios (Blizzard), Yellow Brick Games (BioWare, Ubisoft, EA) и Theorycraft Games (Riot Games, Blizzard, Valve, Bungie).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: lightforge games, epic games, blizzard entertainment
lightforge games, epic games, blizzard entertainment
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