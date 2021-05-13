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Технологии E Ink помогут в создании передовых настольных биопринтеров для печати белков и генов

Технология электронных чернил компании E Ink оказалась удобной не только для выпуска электронных книг. С равным успехом компания смогла приспособить элементы этой технологии для струйной микропечати биологических объектов — сложных белков и даже генов. Сделала она это с помощью компании Nuclera, с которой сотрудничает с 2018 года. Сочетание разработок E Ink и Nuclera приведёт к началу производства настольных биопринтеров с широкими возможностями.

Настольный биопринтер Nuclera с технологией E Ink. Источник изображения: E Ink

Настольный биопринтер Nuclera с технологией E Ink. Источник изображения: E Ink

Как сообщает пресс-релиз компании E Ink, компания Nuclera покупает подразделение струйной микропечати E Ink вместе с разработками, патентами, оборудованием и приёмом на работу специалистов E Ink. Технология электронных чернил E Ink выгодно отличается от обычных технологий струйной микропечати, что делает сочетание разработок обеих компаний уникальным.

Обычно микропечать осуществляется подачей материала по физическим микроканалам, тогда как E Ink научилась управлять размером капель и их направлением с помощью электрических полей. Печать биоматериалов с помощью технологий E Ink произведёт революцию во множестве сфер, связанных со здоровьем человека, сельским хозяйством и другими областями.

В качестве продолжения партнёрства компания E Ink станет крупнейшим акционером Nuclera. Совместными усилиями они планируют начать поставку коммерческих настольных биопринтеров в 2022 году. Это будут устройства, которые смогут в кратчайшие сроки напечатать любой белок или геном по запущенной на компьютере программе. Надеемся только, что подобные установки будут распространяться и использоваться под пристальным контролем.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: биопечать, e ink, человек
биопечать, e ink, человек
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