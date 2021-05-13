Kioxia потратит $180 млн на расширение технопарка в Японии для передовых исследований в области флеш-памяти

Один из ведущих производителей флеш-памяти NAND и продуктов на её основе (например, SSD), японская Kioxia Corporation, объявила о намерении вложить немалые средства в расширение технологического кампуса в Иокогаме. Компания потратит более 180 миллионов долларов на строительство нового исследовательского центра и расширение уже существующих мощностей.

Так, будет расширен корпус разработки технологий (Technology Development Building) на территории технопарка Yokohama Technology Campus. Дополнительно будет возведён новый передовой исследовательский центр Shin-Koyasu. Ожидается, что проекты введут в эксплуатацию в 2023 году — они позволят более эффективно вести исследования и заниматься разработкой технологий.

Занимаемые Kioxia площади в Иокогаме увеличатся почти вдвое. Ожидается, что расширение повысит эффективность оценки разрабатываемых продуктов и, как результат, качество готовых изделий. Также увеличение исследовательских площадей обеспечит размещение новых научных сотрудников. Здание будет иметь «экологически безопасную» конструкцию и его оснастят «энергетически эффективным» оборудованием. Площади исследовательского центра Shin-Koyasu будут применяться для широкого спектра исследований, с фокусом на разработке новых материалов и процессов.

Инвестируя в создание новых мощностей, Kioxia намерена повысить возможности разработки флеш-памяти и SSD с учётом глобально растущего спроса на продукцию подобного рода. Компания намерена выпускать память нового поколения и укрепить свои позиции на соответствующем рынке.

Строительство нового корпуса разработки технологий (Development Building) площадью около 40 000 квадратных метров планируется начать осенью текущего года, а летом 2023 года оно должно быть введено в эксплуатацию. Передовой исследовательский центр Shin-Koyasu общей площадью 13 000 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в то же время.