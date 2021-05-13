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Huawei проведёт 19 мая презентацию, на которой покажет новые смарт-часы, телевизоры и наушники

Компания Huawei запланировала новую презентацию в мае, на которой планирует показать новые продукты. Мероприятие пройдёт 19 мая в Китае. Предположительно, компания покажет новые смарт-часы, наушники и телевизоры. Об этом пишет Gizmochina.

SlashGear

SlashGear

Лозунгом мероприятия стал «All Scenario Smart Life» («Все сценарии умной жизни»). Журналисты ожидают увидеть на презентации детские умные часы Huawei Children Watch 4X, умные весы Huawei Body Fat Scale 3 Pro, обновление серии умных телевизоров SE, наушники-вкладыши FreeBuds 4 и многого другого. Полный перечень готовящихся к релизу продуктов пока не раскрывается. 

Weibo

Weibo

Также согласно тизеру в соцсети Weibo, компания готовится к запуску на мероприятии нового продукта серии Mate. Разработчики не уточняют о каком устройстве идёт речь. Ранее СМИ сообщали о двух грядущих релизах — нового 16-дюймового ноутбука MateBook и продолжения планшетов MatePad. Возможно, грядёт презентация обоих устройств.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, ноутбуки и нетбуки, планшетные компьютеры и смартбуки, носимая электроника,
Теги: huawei, презентация, смарт-часы, планшеты, ноутбуки
huawei, презентация, смарт-часы, планшеты, ноутбуки
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