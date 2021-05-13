Воксельная песочница Teardown получила крупное обновление с новой картой и улучшением производительности

Студия Tuxedo Labs выпустила крупное обновление для воксельной песочницы Teardown. Помимо прочего, в игре улучшились разрушения, повысилась производительность и появилась новая карта.

Создатели работали над обновлением 0.7.2 в течение нескольких месяцев. Ранее его могли оценить только пользователи, согласившиеся на получение патчей экспериментальной ветки. Теперь оно доступно в основной ветке.

Список новшеств и изменений:

новая карта — торговый центр The Eventides;

новая миссия;

испытание Fetch, в котором нужно достичь как можно большего количества целей за ограниченное время;

значительно улучшенные физика и система разрушений (ощутимо выросла производительность, новые алгоритмы сделали падение крупных зданий более реалистичным);

фоторежим — открывается через меню паузы и позволяет делать снимки с настраиваемыми экспозицией, глубиной резкости и свечением;

поддержка геймпадов (через Steam Input);

возможность переназначить клавиши;

улучшения «качества жизни»: опция вертикальной синхронизации и переработанная система частиц с обновлённой поддержкой API.

В Teardown пользователи должны проложить самый эффективный путь к цели, чтобы подготовить идеальное ограбление. Они могут использовать грубую силу, разрушая стены при помощи взрывчатки и транспорта, или подходить к решению задач творчески. Арсенал героя включает множество инструментов, в том числе огнетушитель, факел и огнестрельное оружие. Помимо сюжетной кампании, присутствуют песочница и творческий режим, в котором можно создавать собственные уровни. В марте игроки получили возможность делиться своими творениями через «Мастерскую Steam».

Студия Tuxedo Labs состоит из двух человек — Денниса Густафссона (Dennis Gustafsson) и Эмиля Бенгтссона (Emil Bengtsson). Ещё несколько специалистов помогают создавать уровни, музыку, звуки, модели и текстуры. Команда использует оригинальный движок с новой воксельной технологией разрушения, физики и рендеринга.

Teardown вышла в раннем доступе Steam 29 октября 2020 года. На данный момент разработчики не планируют выпускать финальную версию в 2021 году. В полном варианте будет больше заданий, карт, испытаний, инструментов и транспорта. Пользовательский рейтинг игры в магазине Valve составляет 95 % (общее количество рецензий — более 17,6 тысяч).

Цена Teardown составляет $20 (499 рублей в российском сегменте) и уже не изменится. До 20:00 по московскому времени 14 мая на песочницу действует 20-процентная скидка.

На этой неделе стало известно, что Teardown попала в число номинантов премии Independent Games Festival (IGF). Игра может получить награду за дизайн и гран-при Шеймуса Макнелли (Seumas McNally).