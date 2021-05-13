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Устройства для умного дома Amazon, Apple и Google смогут работать вместе — компании присоединились к альянсу Matter

Ведущие мировые технологические гиганты, включая Amazon, Apple и Google, анонсировали поддержку стандарта Matter, связанного с устройствами умного дома. Продукты Интернета вещей включают подключённые дверные замки, лампы освещения, термостаты всевозможного назначения и другую электронику.

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Логотип Matter с тремя стрелками символизирует сотрудничество. Соответствие стандарту Matter будет означать взаимную поддержку устройств и стандартизацию рынка устройств для Интернета вещей. Сертифицировать электронику в соответствии с его техническими требованиями будут как три ведущие компании, так и производители помельче.

В результате, например, умные лампочки с поддержкой голосового помощника Amazon Alexa, а дверной звонок с поддержкой Google Home можно будет объединить в одну систему. Некоммерческая организация Connectivity Standards Alliance, стоящая за стандартом Matter, уже заявила, что его логотип станет таким же распространённым, как и стикеры с иконкой Wi-Fi, а компании, выпускающие электронику для Интернета вещей, начнут «говорить на одном языке». С учётом того, что голосовые помощники Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant уже конкурируют в одной нише, Matter предлагает решение, позволяющее одновременно использовать две или даже все три программы.

Впервые анонсированный в 2019 году, Matter заменит протокол Connected Home over Internet Protocol (CHIP). Разработчики надеются объединить с помощью смарт-колонок все устройства умного дома, включая сигнализации и всевозможные датчики, видеодомофоны, дверные замки, гаражные двери, системы отопления, домашние кинотеатры, управление освещением и телевизорами.

На данный момент альянс сделал технологию общедоступной и бесплатной, а соответствующее программное обеспечение с открытым кодом размещено на GitHub. По данным маркетологов проекта, разрабатываются универсальные коды, позволяющие пользователям подключать устройства без загрузки специальных приложений или связи с облачными сервисами.

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Рубрики: Новости Software, Анонс, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: apple, google, amazon, интернет вещей, умный дом
apple, google, amazon, интернет вещей, умный дом
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