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Американский сегмент МКС остался без системы получения воды

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения воды. В ближайшие дни астронавты займутся ремонтом установки, а пока оказать помощь в предоставлении воды готова российская сторона.

Фотографии «Роскосмоса»

Фотографии «Роскосмоса»

Как сообщает ТАСС, проблема возникла с комплексом WPA (Water Processor Assembly), установленным в жилом модуле «Спокойствие» (Tranquility). Эта система служит для преобразования воды из разных источников в чистую питьевую воду для членов экипажа.

Установку WPA пришлось отключить из-за возможной утечки. Отмечается, что экипажу орбитальной станции ничего не угрожает: на МКС есть запасы воды, кроме того, как было отмечено выше, на выручку готовы прийти российские космонавты.

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«Между партнёрами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам», — заявили в государственной корпорации «Роскосмос».

В NASA, в свою очередь, подчёркивают, что на станции есть все необходимые детали для восстановления работоспособности системы WPA. Ожидается, что ремонт будет завершён в начале следующей недели, после чего установка возобновит работу. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: мкс, космос, наука, вода
мкс, космос, наука, вода
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