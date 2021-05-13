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Немецкий суд признал, что Google незаконно использовала технологию Sonos, связанную с беспроводными динамиками

Компания Sonos, занимающаяся производством аудиотехники, добилась успеха в судебной тяжбе с Google. Немецкий суд вынес предварительный запрет против Google за нарушение одного из патентов Sonos. Согласно имеющимся данным, речь идёт о технологии беспроводного динамика, которую Google якобы скопировала несколько лет назад, когда компании вели совместную деятельность.

По решению суда Google будет запрещено продавать на территории Германии любые устройства, использующие технологию Sonos. Это может вынудить компанию временно приостановить продажи смарт-динамиков, медиаплееров и смартфонов. Официально о решении суда ещё не было объявлено, поэтому пока неясно, насколько сильное влияние оно окажет на бизнес американской компании в Германии. Вероятнее всего, Google попытается оспорить решение суда.

«Мы благодарны суду, признавшему вопиющее нарушение компанией Google прав интеллектуальной собственности Sonos. Это решение знаменует собой важную веху в усилиях, направленных на защиту наших инноваций и противостоянии несправедливому поведению крупных технологических компаний», — заявил юрист Sonos Эдди Лазарус (Eddie Lazarus).

Напомним, Sonos подала иск против Google в начале прошлого года. Google не согласилась с предъявленными обвинениями и конфликт между двумя компаниями разросся до того, что в настоящее время его рассматривает Комиссия по международной торговле США, а также суды в Германии, Канаде, Франции и Нидерландах.

Вместе с объявлением о судебных успехах Sonos озвучила финансовые результаты за второй квартал. За трёхмесячный отрезок производитель аудиотехники получил выручку в размере $32,9 млн, что на 90 % больше по сравнению с результатом за аналогичный период времени в прошлом году. Скорректированная прибыль составила $0,31 на акцию, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере $0,34 на одну ценную бумагу. На фоне этого компания скорректировала прогноз на весть 2021 год. Ожидается, что в 2021 финансовом году Sonos получит выручку от $1,63 до $1,68 млрд и покажет годовой рост на уровне 30 %.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: sonos, google, судебные разборки
sonos, google, судебные разборки
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