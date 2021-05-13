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Американский миллиардер поддержал криптовалюты, сравнив их экологичность с золотом

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) прокомментировал отказ Илона Маска (Elon Musk) принимать биткоины в качестве оплаты из-за экологических соображений. Предприниматель заявил, что считает криптовалюты более экологичным видом денег, чем золото, и подчеркнул, что его баскетбольная команда «Даллас Маверикс» продолжит принимать оплату цифровыми токенами. Об этом он написал в Твиттере.

Morocco World News

Morocco World News

Кьюбан пояснил, что добыча золота несёт в себе высокие экологические издержки, в то время как большая часть энергии для добычи криптовалют является возобновляемой. «Мы знаем, что замена золота для инвестиций поможет окружающей среде. Это принесёт пользу обществу и природе», — написал бизнесмен.

Американский миллиардер является активным сторонником криптовалют и поддерживает инвестиции в них. В связи с этим его баскетбольная команда «Даллас Маверикс» начала продавать товары за биткоины, Ethereum, Dogecoin и другие валюты. По его словам, команда продаёт товары на тысячи долларов за криптовалюту, и их объём только увеличивается.

13 мая Илон Маск сообщил об отказе Tesla принимать Bitcoin в качестве оплаты. Он объяснил это негативными экологическими последствиям майнинга, который осуществляется благодаря сжиганию ископаемого топлива. Предприниматель упомянул энергию, получаемую при помощи угля, — вероятно имелись в виду выбросы угольных электростанций в атмосферу. Из-за этого стоимость биткоина моментально упала на 17 % — с $54,8 до $45,7 тысяч. 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюты, бизнес, илон маск, биткоин
криптовалюты, бизнес, илон маск, биткоин
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