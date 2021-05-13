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Team Group создала быструю USB-флешку со скоростью на уровне SATA SSD

Компания Team Group сообщила о новых достижениях в сфере разработки портативных накопителей на основе флеш-памяти: в частности, представлена USB-флешка с производительностью, сопоставимой с твердотельными накопителями, использующими интерфейс SATA 3.0.

Новый флеш-накопитель соответствует спецификации USB 3.2 Gen2. Он, как утверждает разработчик, обеспечивает скорость чтения данных на уровне 600 Мбайт/с и скорость записи около 500 Мбайт/с. Приблизительно такие же показатели демонстрируют продвинутые твердотельные SATA-устройства.

Флеш-брелок заключён в компактный корпус с шириной 14 мм и длиной 33 мм. Решение будет предлагаться в модификациях вместимостью до 1 Тбайт.

Кроме того, анонсирован портативный твердотельный накопитель T-Force с интерфейсом USB 3.2 Gen2x2. Это устройство способно осуществлять чтение/запись информации со скоростью до 2000 Мбайт/с. Накопитель также может похвастаться большой вместимостью — до 8 Тбайт. Толщина его корпуса составляет всего около 1 см.

Сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене новинок пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: team group, флеш-накопитель, флеш-память, накопитель, usb
team group, флеш-накопитель, флеш-память, накопитель, usb
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