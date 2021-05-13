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Видео: три фракции со своими особенностями в трейлерах Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Студия Gasket Games и издательство Focus Home Interactive опубликовали сразу три трейлера пошаговой стратегии Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Каждый из них посвящён отдельной фракции и рассказывает о её особенностях.

Первый ролик вещает о Червородьи — омерзительных приспешниках Нургла. Этот народ распространяет скверну везде, где только можно, чтобы заразить врагов и уничтожить саму землю. Одна из особенностей фракции — появление на поле битвы слабых прислужников предшествует приходу сильных монстров. Последние, судя по видео, умеют плеваться зловонной жижей и обладают внушительным количеством здоровья.

Второй трейлер посвятили Обитателям Ночи. Эти мерзкие призраки питают зависть к живым и желают навечно поработить их в своих владениях. Во время сражений бойцов фракции окружает особая аура, которая снижает защиту противников. А ещё Обитатели Ночи умеют атаковать на дистанции и брать под контроль недругов.

Последнее видео демонстрирует Грозорождённых Вечных. Этих легендарных воинов собственными руками выковал Король-бог Зигмар. Их основная цель — противостоять нашествию Хаоса и Смерти. Божественная сила, легендарная броня и магические навыки — основные особенности Грозорождённых Вечных, которые помогают им побеждать в битвах.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground выйдет 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: warhammer age of sigmar: storm ground, gasket games, focus home interactive, стратегия
warhammer age of sigmar: storm ground, gasket games, focus home interactive, стратегия
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