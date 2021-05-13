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Samsung увеличит инвестиции в производство полупроводников в этом десятилетии до $151 миллиарда

Фантастический спрос на микрочипы побуждает производителей больше в них инвестировать. Компания Samsung намерена вложить огромные средства в производство полупроводников, причём, по сравнению с планами 2019 года, сумма ожидаемых инвестиций увеличилась на десятки миллиардов долларов.

https://www.sammobile.com

Если в 2019 году компания намеревалась потратить в этой сфере $115 миллиардов к 2030 году, то теперь эта сумма увеличилась до 151 миллиарда. На решение южнокорейского техногиганта повлиял сильнейший за минувшие десятилетия дефицит электронных комплектующих.

Компания намерена использовать дополнительные средства для разработки передовых технологий и расширения производства. Сейчас её полупроводниковый бизнес разбит на два кластера: Samsung Foundry разрабатывает архитектуру чипов, а System LSI занимается непосредственно производством, в том числе для сторонних заказчиков. Инвестиции в System LSI позволят расширить присутствие на рынке технологий нового поколения вроде 5G, систем искусственного интеллекта и автономного вождения.

Также объявлено, что производитель начал строительство нового завода P3 по производству полупроводников в Южной Корее. Массовый выпуск микросхем DRAM в соответствии с 14-нм техпроцессом и 5-нм чипов на основе EUV-литографии начнётся во второй половине 2022 года. Ожидается, что завод P3 откроется на шесть месяцев раньше графика, поэтому компания имеет временной резерв для того, чтобы определить приоритетные направления производства.

По словам заместителя председателя Samsung Electronics и главы Device Solutions Division доктора Кинама Кима (Kinam Kim), «вся полупроводниковая индустрия пришла к переломному моменту и теперь настало время наметить план для формирования долговременной стратегии и инвестиций. Для бизнеса, связанного с модулями памяти, где Samsung сохраняет безусловно лидирующую позицию, компания продолжит делать превентивные инвестиции для того, чтобы сохранять ведущую роль в отрасли».

Пока Samsung является одним из крупнейших производителей чипов в мире. При этом компания уступает тайваньской TSMC в разработке и внедрении передовых техпроцессов. Южнокорейский производитель намерен догнать и перегнать TSMC в этой сфере к 2030 году.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: samsung, dram, tsmc
samsung, dram, tsmc
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