Новый закон обяжет владельцев сайтов с аудиторией более 500 тыс. россиян открывать филиалы в РФ

Новый законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний обязует владельцев информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в РФ. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объёме представлять интересы и отвечать за деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях», — приводит источник слова Александра Хинштейна.

В случае отказа иностранных компаний открывать филиалы в РФ, к ним могут применяться санкции в виде запрета на размещение рекламы и получение денежных переводов от россиян. В первом случае речь идёт о запрете рекламы самого веб-ресурса, а также размещения такого контента на нём самом. Помимо запрета на проведение платежей в адрес такого ресурса, могут накладываться ограничения на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, пользователей таких ресурсов будут информировать о нарушении российского законодательства.

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Предполагается, что новый законопроект «создаст экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства РФ». «К сожалению, многие IT-гиганты откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно опасной информации, будь то детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма», — заявил председатель думского комитета.

Согласно имеющимся данным, законопроект внесут в Думу на следующей неделе. Предполагается, что документ будет рассмотрен и принят до конца весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание которой запланировано на 24 июня.