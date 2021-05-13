В чат Xbox добавили транскрипцию разговоров и преобразование текста в голос

Microsoft добавила новые возможности для виртуального общения — компания сообщила, что участники программы Xbox Insider на консолях Xbox могут протестировать важное дополнение к чату Xbox Party Chat.

Опция Party Chat была представлена пару лет назад для владельцев консолей Xbox One. Она обеспечивала геймерам не только голосовое, но и текстовое общение. Новая функция позволит преобразовать в текст всё произнесённое или, наоборот, озвучить голосовым движком отправленные текстовые сообщения. Для каждого поддерживаемого языка предлагается набор голосов.

Чтобы получить доступ к новым функциям, нужно зайти в меню Settings и перейти в Ease of Access. Потом следует нажать Game и выбрать транскрипцию чата. В процессе разговора можно войти в настройки и выбрать пункт Configure ease of access.

Транскрипция речи в текст и преобразование текста в голос были добавлены в Xbox One и Windows 10 в некоторых играх ещё в 2017 году. Добавление подобных возможностей в Party Chat может существенно упростить дискуссию не только тем, кто любит поболтать с союзниками и оппонентами в ходе игры, но и тем, кто имеет те или иные проблемы со здоровьем или не очень хорошо воспринимает иностранную речь на слух.