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Для Minecraft вышла карта по мотивам мультфильма «Как приручить дракона» с возможностью стать драконьим всадником

Minecraft имеет свой магазин карт, где все желающие могут опубликовать контент и заработать на его продаже. Недавно на площадке появилось новое интересное предложение — команда Gamemode One создала локацию по мотивам мультфильма «Как приручить дракона» и реализовала в её рамках оригинальные механики.

Карта продаётся в Minecraft Marketplace за 1340 minecoins, а набор из 1720 этих монет стоит в районе 700 руб. Новое творение Gamemode One добавляет в проект Mojang Studios поселение Бёрк из мультфильма «Как приручить дракона». Своим дизайном и стилистикой оно отсылает к викингам. Кроме того, на новой карте у пользователя появляется возможность стать драконьим всадником. Игрок может собрать коллекцию этих мифических ящеров и обучить их.

Ещё творение Gamemode One позволяет устраивать воздушные гонки, а одной из главных целей при изучении карты станет спасение детёнышей драконов из плена.

Напомним: ранее в похожем формате для Minecraft: Education Edition выпустили карту экологически сбалансированного города. Она до сих пор доступна бесплатно в Minecraft Marketplace.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Xbox,
Теги: minecraft, mojang studios, xbox game studios
minecraft, mojang studios, xbox game studios
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