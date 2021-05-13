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Xiaomi вскоре представит флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X с ускорителем NVIDIA

Китайская компания Xiaomi опубликовала тизер-изображение, предвосхищающее презентацию портативного компьютера Mi Notebook Pro X: новинка, как сообщают интернет-источники, будет относиться к премиальному уровню.

Reuters

Reuters

Известно, что в оснащение ноутбука войдёт дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Эта видеокарта использует 2560 ядер CUDA, 80 тензорных и 20 RT-ядер. Задействованы 4 Гбайт памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Частота ядра чипа может варьироваться от 1035 до 1695 МГц.

Пока не ясно, какая аппаратная платформа ляжет в основу Mi Notebook Pro X. Это может быть процессор Intel Core десятого или одиннадцатого поколения или чип AMD семейства Ryzen 5000.

Отмечается, что ноутбук получит как минимум 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe.

Тизер говорит о том, что официальная презентация лэптопа состоится в июне. Новинке приписывают наличие дисплея с частотой обновления до 144 Гц, но его размер и разрешение пока не раскрываются. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: xiaomi, ноутбук, лэптоп
xiaomi, ноутбук, лэптоп
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