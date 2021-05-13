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Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии

Не исключено, что в будущем специалистам центра управления марсианской миссии Curiosity придётся загрузить на борт ровера команды для выполнения специального манёвра по сбросу одного из повреждённых колёс.

Фотографии NASA

Фотографии NASA

Аппарат Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года. Движение по каменистой поверхности Марса привело к тому, что некоторые колёса планетохода получили повреждения, что хорошо видно на переданных на Землю автопортретах.

Каждое из колёс ровера состоит из внутренней и внешней частей и насчитывает 19 грунтозацепов. Поверхность выполнена из алюминиевого листа толщиной 0,75 мм.

Специалисты отмечают, что сейчас колёса ровера полностью работоспособны, однако износ происходит быстрее, нежели предполагалось. В случае повреждения большого количества грунтозацепов — 14 из 19 на любом из колёс — может возникнуть угроза срыва миссии.

На этот случай предусмотрена возможность сброса сильно пострадавшей алюминиевой «покрышки». Для этого марсоходу нужно будет найти валун с довольно острыми краями и взобраться на него повреждённым колесом. Далее это колесо будет повёрнуто на 90 градусов, а сам марсоход сделает рывок. Такой манёвр позволит избавиться от разбитой «покрышки» и продолжить работу.

Впрочем, уверяют специалисты, выполнение столь сложной процедуры если и потребуется, то не ранее 2034 года. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: curiosity, марсоход, ровер, марс, наука
curiosity, марсоход, ровер, марс, наука
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