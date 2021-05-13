В Сети опубликован рейтинг «конфиденциальности» популярных мессенджеров

С выходом iOS 14.5 и iPadOS 14.5 компания Apple ввела политику максимальной прозрачности при сборе данных. Теперь разработчики и/или владельцы приложений должны предоставить информацию о том, какие конфиденциальные сведения собирают их программы.

Дополнительно приложения теперь должны запрашивать у пользователей разрешения на показ таргетированной рекламы, а те могут отказаться от её просмотра. Это ожидаемо вызвало волну недовольства со стороны компаний вроде Facebook.

Последняя даже быстро запустила рекламную кампанию против Apple, обвиняя её в том, что такие действия вредят малому бизнесу, поскольку он больше не сможет демонстрировать «персонализированные» рекламные объявления владельцам iPhone и iPad. Параллельно Facebook попыталась шантажировать пользователей iOS, заставляя их разрешить слежку, в противном случае пригрозив, что Facebook и Instagram могут начать взимать деньги за свои сервисы.

В Сети уже составили рейтинг мессенджеров на основе того, как много информации они собирают о пользователях. Список готовился на основе данных из секции App Privacy в Apple App Store. Первым в списке идёт мессенджер, собирающий меньше всего информации:

Signal

Skype

Zoom

Discord

Telegram

WhatsApp

Facebook Messenger

TikTok

Примечательно, что первым в списке оказалось приложение Signal, существующее только за счёт пожертвований и грантов, при этом не продающее (вероятно) сведений о пользователях рекламодателям.

«Антигероем» рейтинга оказался TikTok, формально не являющийся мессенджером, но позволяющий обмениваться сообщениями. TikTok собирает ID устройства, адрес электронной почты, номер телефона, данные о местоположении, историю браузеров, финансовую информацию, адрес и другие данные.

В рейтинг не вошёл встроенный мессенджер Apple iMessage, поскольку он не является загружаемым приложением. Тем не менее известно, что он собирает адреса электронной почты и телефонные номера, историю поиска и ID устройства. При этом мессенджер доступен только владельцам продукции Apple.