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В Сети опубликован рейтинг «конфиденциальности» популярных мессенджеров

С выходом iOS 14.5 и iPadOS 14.5 компания Apple ввела политику максимальной прозрачности при сборе данных. Теперь разработчики и/или владельцы приложений должны предоставить информацию о том, какие конфиденциальные сведения собирают их программы.

https://www.phonearena.com

Дополнительно приложения теперь должны запрашивать у пользователей разрешения на показ таргетированной рекламы, а те могут отказаться от её просмотра. Это ожидаемо вызвало волну недовольства со стороны компаний вроде Facebook.

Последняя даже быстро запустила рекламную кампанию против Apple, обвиняя её в том, что такие действия вредят малому бизнесу, поскольку он больше не сможет демонстрировать «персонализированные» рекламные объявления владельцам iPhone и iPad. Параллельно Facebook попыталась шантажировать пользователей iOS, заставляя их разрешить слежку, в противном случае пригрозив, что Facebook и Instagram могут начать взимать деньги за свои сервисы.

В Сети уже составили рейтинг мессенджеров на основе того, как много информации они собирают о пользователях. Список готовился на основе данных из секции App Privacy в Apple App Store. Первым в списке идёт мессенджер, собирающий меньше всего информации:

  • Signal
  • Skype
  • Zoom
  • Discord
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger
  • TikTok

Примечательно, что первым в списке оказалось приложение Signal, существующее только за счёт пожертвований и грантов, при этом не продающее (вероятно) сведений о пользователях рекламодателям.

https://www.phonearena.com

«Антигероем» рейтинга оказался TikTok, формально не являющийся мессенджером, но позволяющий обмениваться сообщениями. TikTok собирает ID устройства, адрес электронной почты, номер телефона, данные о местоположении, историю браузеров, финансовую информацию, адрес и другие данные.

В рейтинг не вошёл встроенный мессенджер Apple iMessage, поскольку он не является загружаемым приложением. Тем не менее известно, что он собирает адреса электронной почты и телефонные номера, историю поиска и ID устройства. При этом мессенджер доступен только владельцам продукции Apple.

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Рубрики: Новости Software, Шифрование и защита данных, IM-клиенты,
Теги: ios, apple, signal, tiktok, facebook messenger, информационная безопасность
ios, apple, signal, tiktok, facebook messenger, информационная безопасность
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