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MSI предупредила о поддельном сайте приложения Afterburner

Компания MSI предупредила владельцев продуктов производителя о распространении в Сети вредоносного программного обеспечения, маскирующегося под официальное приложение Afterburner. Напомним, что указанное ПО используется для тонкой настройки работы графических ускорителей.

Злоумышленники распространяют приложение через сайт afterburner-msi.space. К компании MSI он никакого отношения не имеет.

Производитель выступил с официальным заявлением: «Компания MSI стремится предоставлять надёжные продукты, обеспечивающие качественный пользовательский опыт. Таким образом мы считаем своей обязанностью защитить тех, кто нам доверяет. Мы осуждаем попытку использования наших прав собственности и тот ущерб, который был нанесён репутации MSI. Мы продолжаем работу над тем, чтобы закрыть сайт-самозванец».

Портал злоумышленников имитирует страницу официального сайта тайваньского производителя компьютерных компонентов и якобы предлагает загрузить на компьютер приложение Afterburner. В MSI указывают, что страница сайта может содержать вирусы, трояны, кейлоггеры и другие виды вредоносных программ, которые могут выглядеть как официальное приложение Afterburner, но таковым не являются. Компания призывает пользователей не поддаваться на провокации злоумышленников и не загружать никаких программ с вредоносного сайта.

Производитель также напоминает, что скачать официальное приложение Afterburner можно только с официального сайта компании по ссылке msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: вредоносное по, msi, информационная безопасность
вредоносное по, msi, информационная безопасность
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