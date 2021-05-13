SK hynix заявила о стремлении удвоить свои производственные мощности

Пак Чон Хо (Park Jung-ho), генеральный директор и заместитель председателя южнокорейской компании SK hynix, специализирующейся на производстве чипов памяти DRAM и NAND, заявил о рассмотрении плана по удвоению своих производственных мощностей. Компания рассматривает разные стратегические варианты, в том числе расширение существующих фабрик и поглощение других компаний, работающих в этой сфере.

По словам представителя SK hynix, компания продолжит инвестировать в производство 200-миллиметровых кремниевых пластин, чтобы поддержать развитие, массовое производство и расширение на глобальном рынке южнокорейских компаний, не имеющих собственных производственных мощностей. Компания также планирует расширить портфель предлагаемых продуктов, чтобы предоставить глобальным клиентам полупроводниковую продукцию, ориентированную на использование в разных сферах, в том числе при производстве смартфонов, бытовой электроники и в автомобилестроении.

Заявление Пака говорит о намерении SK hynix приложить максимум усилий для стабилизации глобальных поставок полупроводников в условиях образовавшегося дефицита. Поддержка местных компаний, не имеющих собственных заводов, позволит оживить южнокорейскую полупроводниковую экосистему. Ожидается также, что в скором времени SK hynix объявит о более конкретном инвестиционном плане.

Стоит отметить, Пак Чон Хо имеет немалый опыт в проведении сделок, связанных со слиянием и поглощением компаний. Именно он курировал сделку по приобретению SK hynix местного оператора связи SK Telecom, а также принимал участие в проведении сделок по инвестированию в компанию Kioxia Corporation (в прошлом Toshiba Memory) и приобретению подразделения Intel, занимающегося производством чипов памяти.