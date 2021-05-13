Корпус AeroCool Mirage получил необычный дизайн Infinity Mirror и подсветку ARGB

Компания AeroCool представила на российском рынке корпус Mirage, на базе которого можно создать игровую настольную станцию с весьма эффектным обликом. Решение имеет формат Mid Tower и позволяет применять материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Корпус выделяется уникальным дизайном Infinity Mirror: он оборудован адресуемой подсветкой ARGB с зеркалом, что создаёт эффект бесконечности. Обеспечивается палитра из 16,8 млн цветовых оттенков. Контролировать работу подсветки можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion.

Габариты решения составляют 216 × 499 × 417,5 мм. Помимо подсветки передней панели, эффект бесконечного зеркала имеется и у предустановленных вентиляторов. Боковая стенка, закреплённая на петлях, выполнена из закалённого стекла.

Есть возможность установки семи карт расширения, двух накопителей формата 3,5/2,5 дюйма и ещё трёх устройств типоразмера 2,5 дюйма. Ограничение по длине графических ускорителей составляет 356 мм.

Возможно развёртывание жидкостного охлаждения с радиаторами формата 120/240/280/360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 162 мм. Интерфейсный блок содержит два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Корпус AeroCool Mirage будет доступен в разных конфигурациях в зависимости от количества предустановленных вентиляторов. Он поступит в продажу в мае–июне по ориентировочной цене 6300 рублей.