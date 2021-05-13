ПК-версию Days Gone протестировали на GeForce GT 1030 — играть можно, но с оговорками

Зомби-экшен Days Gone выйдет на персональных компьютерах только 18 мая, но материалы, посвящённые ПК-версии, уже начали появляться в Сети. Например, журналисты GameSpot показали почти полчаса геймплея в 4К. А тем временем автор YouTube-канала GameGPU решил проверить оптимизацию игры. Он запустил её на системе с видеокартой NVIDIA GeForce GT 1030 на 2 Гбайт, которая по производительности значительно уступает GeForce GTX 780, заявленной в минимальных системных требованиях.

Компьютер для тестирования также был оснащён центральным процессором AMD Ryzen 3 3300X и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. В начале ролика показывается, что GameGPU выставил преимущественно низкие настройки графики, оставив на среднем уровне только качество моделей и теней. С такими параметрами кадровая частота в Days Gone колебалась от 20 до 30 кадров/с. Просадки возникали в «тяжёлых» сценах сражений и заставках.

Отдельно стоит отметить, что игра использовала более 10 Гбайт оперативной памяти. В минимальных системных требованиях указано 8 Гбайт, которые в связке с GeForce GT 1030 наверняка приведут к падению кадровой частоты.