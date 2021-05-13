Huawei зарегистрировала торговые марки NovaBook и NovaPad для ноутбуков и планшетов

Помимо смартфонов компания Huawei выпускает всевозможную электронику, в том числе, ноутбуки и планшеты. До последнего времени обе эти категории выходили под брендом Mate, но в ближайшем будущем у них может появиться компания в виде новой серии.

Судя по заявкам, поданным Huawei в китайские регулирующие органы, техногигант скоро представит ноутбуки и планшеты под новым брендом. Речь идёт о сериях NovaBook и NovaPad, для ноутбуков и планшетов соответственно. Дополнят ли серии уже существующее разнообразие или придут на замену старым, будет известно позднее.

Напомним, что сейчас ноутбуки Huawei выпускает в серии MateBook, а планшеты — MatePad. Часть планшетов также выходит под брендом MediaPad. У смартфонов компании более богатая номенклатура, они выходят в сериях Mate, Nova, просто P (P30, P40, P50 и т.д.) и других.

HUAWEI

Пока неизвестно, сколько времени пройдёт до появления продуктов с новыми именами и появятся ли они вообще. В конце 2019 года компания уже подала заявку о регистрации торговой марки Huawei NovaBuds, но даже спустя полтора года потенциальные покупатели так и не увидели соответствующих наушников.