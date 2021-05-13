NASA опубликовало 3D-видео третьего полёта марсианского вертолёта Ingenuity

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало 3D-видео третьего полёта вертолёта Ingenuity над поверхностью Марса, который состоялся 25 апреля.

Съёмка производилась с помощью пары камер, прикреплённых к мачте марсохода Perseverance, с которым Ingenuity был доставлен на Марс. Затем изображения были отправлены на Землю, где учёные-инженеры NASA визуализировали полёт в 3D.

Для этого они сначала сложили изображения в видеоролик, а затем перепроецировали кадры, чтобы обеспечить просмотр в стерео путём наложения двух изображений, снятых под разными углами. При просмотре видео с помощью очков с линзами разных цветов получается стереоскопический 3D-эффект.

Если у вас нет таких 3D-очков, можно воспользоваться руководством NASA по созданию такого устройства. Видео ранее можно было посмотреть в 2D.

В ролике видно, как Ingenuity поднимается на высоту в 5 м и затем летит в сторону примерно на 50 м. Этот рекорд продержался недолго, так как уже 30 апреля дрон проолетел 266 м, находясь в полёте 117 с.

В настоящее время Ingenuity находится в ожидании дальнейших инструкций от центра управления в новом районе Марса, куда он добрался в ходе пятого полёта.