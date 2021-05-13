3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосNASA опубликовало 3D-видео третьего полё...
Новости Hardware

NASA опубликовало 3D-видео третьего полёта марсианского вертолёта Ingenuity

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало 3D-видео третьего полёта вертолёта Ingenuity над поверхностью Марса, который состоялся 25 апреля.

Съёмка производилась с помощью пары камер, прикреплённых к мачте марсохода Perseverance, с которым Ingenuity был доставлен на Марс. Затем изображения были отправлены на Землю, где учёные-инженеры NASA визуализировали полёт в 3D.

Для этого они сначала сложили изображения в видеоролик, а затем перепроецировали кадры, чтобы обеспечить просмотр в стерео путём наложения двух изображений, снятых под разными углами. При просмотре видео с помощью очков с линзами разных цветов получается стереоскопический 3D-эффект.

Если у вас нет таких 3D-очков, можно воспользоваться руководством NASA по созданию такого устройства. Видео ранее можно было посмотреть в 2D.

В ролике видно, как Ingenuity поднимается на высоту в 5 м и затем летит в сторону примерно на 50 м. Этот рекорд продержался недолго, так как уже 30 апреля дрон проолетел 266 м, находясь в полёте 117 с.

В настоящее время Ingenuity находится в ожидании дальнейших инструкций от центра управления в новом районе Марса, куда он добрался в ходе пятого полёта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец
NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе
Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты
Зонд Parker Solar Probe зафиксировал радиоизлучение в атмосфере Венеры
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, ingenuity, космос, марс
nasa, ingenuity, космос, марс
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 228
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 179
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 100
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина 91

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
AC Odyssey, Detroit: Become Human и другие со скидками до 70 %: в PS Store началась распродажа «Больше впечатлений»
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10S с ярким экраном Full HD+ и чипом Helio G95
Видео: The Farm 51 рассказала о воссоздании зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в своём хорроре Chernobylite 25 мин.
В чат Xbox добавили транскрипцию разговоров и преобразование текста в голос 40 мин.
Для Minecraft вышла карта по мотивам мультфильма «Как приручить дракона» с возможностью стать драконьим всадником 51 мин.
IBM анонсировала новые ИИ-инструменты для бизнеса Watson Orchestrate, AutoSQL и Mono2 Micro, а также квантовую среду Qiskit Runtime 2 ч.
Новый закон обяжет владельцев сайтов с аудиторией более 500 тыс. россиян открывать филиалы в РФ 2 ч.
Американский миллиардер поддержал криптовалюты, сравнив их экологичность с золотом 2 ч.
Видео: три фракции со своими особенностями в трейлерах Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 3 ч.
Воксельная песочница Teardown получила крупное обновление с новой картой и улучшением производительности 3 ч.
Устройства для умного дома Amazon, Apple и Google смогут работать вместе — компании присоединились к альянсу Matter 3 ч.
Слухи: разработка The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 близится к финалу, но в этом году игра не выйдет 4 ч.
Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии 7 мин.
Франкфурт задумался о регулировании локального рынка дата-центров 43 мин.
Xiaomi вскоре представит флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X с ускорителем NVIDIA 58 мин.
Virgin Orbit выведет на орбиту два британских спутника связи с поддержкой квантового шифрования 2 ч.
Новый метод прогнозирования солнечной активности поможет защититься от космического мусора на орбите и Земле 2 ч.
Lenovo построит суперкомпьютер HoreKa, который станет одним из десяти самых мощных в Европе 2 ч.
Team Group создала быструю USB-флешку со скоростью на уровне SATA SSD 2 ч.
Три крупные промышленные зоны Тайваня пострадали от перебоев с электроснабжением — досталось и предприятиям TSMC 2 ч.
Опубликованы характеристики будущих видеокарт Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT 3 ч.
Samsung увеличит инвестиции в производство полупроводников в этом десятилетии до $151 миллиарда 3 ч.