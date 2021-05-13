В Steam начался фестиваль Indie Celebration с демоверсиями отобранных инди-игр

Организаторы Digital Dragons 2021 и DevGAMM! объявили о запуске мероприятия Indie Celebration на цифровой площадке Steam. Оно продлится до 14 мая включительно. В рамках мероприятия пользователи Steam смогут сыграть в демоверсии отобранных игр.

Indie Celebration является международным конкурсом независимых разработчиков. Организаторы помогли предоставить им свои проекты широкой аудитории, чтобы привлечь интерес как игроков, так и журналистов. Жюри конкурса выберет три лучших инди-проекта из заранее отобранных финалистов, но геймеры смогут отдать свой голос за понравившуюся игру. Победители будут объявлены 14 мая.

Среди представленных демоверсий вы можете оценить Paradise Lost, Timberborn, Black Skylands, Hello Neighbor 2, In Sound Mind, Escape Simulator и многие другие проекты. Полный список смотрите на странице мероприятия.