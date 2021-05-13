Ford начнёт в этом году массово выпускать OTA-обновления для своих автомобилей

В этом году компания Ford начнёт массовое развёртывание обновления программного обеспечения «по воздуху» (over-the-air, OTA) для своих автомобилей. Некоторые автопроизводители пользуются подобным методом обновления ПО уже в течение нескольких лет. Компания Ford лишь недавно запустила пилотную программу OTA-обновлений для некоторых владельцев Ford F-150 и Mustang Mach-E.

Как пишет портал The Verge, в течение двух последних месяцев более 100 тыс. вышеуказанных моделей Ford получили первые OTA-обновления прошивки программного обеспечения. В ближайшее время обновления начнут выпускаться более массово. Например, компания собирается начать выпуск обновлений ПО для нового внедорожника Ford Bronco. По словам американского автопроизводителя, до 2028 года он выпустит 33 млн машин, способных обновляться по воздуху.

Указывается, что в этом году Ford также планирует выпустить большое OTA-обновление. Одной из его главных особенностей станет поддержка голосового ассистента Amazon Alexa. Для некоторых владельцев автомобилей марки он уже знаком. Компания ещё в 2017 году выпустила модель Ford Fusion Energi с его поддержкой. Однако обеспечивалась она через подключение смартфона к бортовому компьютеру. Будущее обновление сделает Amazon Alexa частью операционной системы автомобилей Ford. В этом году познакомиться с цифровым ассистентом смогут 700 тыс. владельцев автомобилей компании. В ближайшие годы число пользователей планируется увеличить до нескольких миллионов.

Компания планирует включить в обновление некоторые развлекательные функции. Однако об уровне возможностей электромобилей Tesla, позволяющих запускать на бортовом компьютере 3D-игры, говорить пока не приходится. Усилия Ford в большей степени направлены на творческих людей. В обновление будет входить программа, позволяющая создавать скетчи и рисунки с помощью сенсорных экранов бортовых компьютеров. Сейчас производитель ищет способ, который позволит делиться этими зарисовками в социальных сетях.

Обновление коснётся не только информационно-развлекательной системы автомобилей американской марки. В компании указывают, что расширяют возможность установки нового ПО для 110 различных компьютерных модулей, установленных в её машинах. Не все обновления будут бесплатными. Например, владельцам F-150 и Mach-E придётся заплатить за возможность использования системы помощи водителю на шоссе BlueCruise, которую компания планирует выпустить в этом году.

Многие автосалоны настороженно относятся к OTA-обновлениям, опасаясь быть исключёнными из прибыльного процесса обслуживания и ремонта. Если автомобиль можно починить с помощью простой установки новой прошивки, то зачем владельцу обращаться в мастерскую?

По словам Ford, большинство будущих обновлений ПО будут «невидимыми» для пользователя и не потребуют от владельцев авто никаких действий. В некоторых случаях может потребоваться перезагрузки ОС бортового компьютера. При этом данный процесс можно будет запланировать на более удобное для владельца время, например, на ночь.