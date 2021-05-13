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Microsoft впервые за долгое время запустила мероприятие Bug Bash для инсайдеров

Компания Microsoft объявила о проведении очередного мероприятия Bug Bash, в рамках которого участникам программы Windows Insider предлагается тестировать разные функции с целью поиска ошибок. Обычно по итогам проведения мероприятия разработчики получают большое количество отзывов, которые помогают им исправлять баги в разных продуктах.

Программа продлится до 17 мая, а её участники получат памятные значки с изображением бабочки, которые будут отображаться в разделе достижений «Центра отзывов» Windows 10. Для получения значка пользователям необходимо выполнять задания и оставлять отзывы по результатам проделанной работы. Согласно имеющимся данным, Microsoft подготовила 18 заданий, которые будут постепенно становиться доступными инсайдерам.

Выпускаемые в рамках предварительной оценки Windows сборки операционной системы стали значительно меньше. За счёт этого к программе Bug Bash может проявить интерес большее количество пользователей. Сама же программа призвана не только помочь разработчикам в поиске багов, но также должна повысить вовлеченность и дать стимул инсайдерам использовать последние сборки ОС и активнее тестировать её разные функции.  

Microsoft не пояснила, какой канал предварительной оценки Windows участвует в программе Bug Bash. Можно предположить, что она распространяется на всех инсайдеров, использующих последние тестовые сборки Windows 10. На это указывает то, что многие задания разработчиков не привязаны к конкретным функциям в разных ветках программы предварительной оценки.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft
windows 10, bug bash, microsoft
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