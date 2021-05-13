Американские учёные опубликовали поразительные снимки атмосферы Юпитера

Учёные из США выложили в Сеть недавно обработанные изображения Юпитера, снятые телескопом Hubble и аппаратурой обсерватории Gemini North на Гавайях. Снимки, сделанные в разных диапазонах спектра, позволяют выяснить природу гигантских штормов на планете.

Представленные фото газового гиганта были сделаны в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Это обеспечило интерактивное сравнение изображений облаков. Снимки планеты в различных частях спектра позволят астрономам получить новые данные о поведении её атмосферы. Примечательно, что Большое красное пятно — устойчивый гигантский шторм к югу от экватора, хорошо видимое в обычном и ультрафиолетовом свете, в инфракрасном почти сливается с фоном.

Сравнение трёх типов снимков также позволяет установить, что тёмная область на месте Большого красного пятна в инфракрасном диапазоне больше, чем соответствующий овал в видимом спектре. В заявлении лаборатории U.S. National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) сообщается, что такое несовпадение связано с тем, что каждый тип снимка фиксирует различные свойства атмосферы планеты.

Если инфракрасные снимки демонстрируют густые облака, снимки в видимом и ультрафиолетовом свете отображают локации с так называемыми хромофорами — молекулами, поглощающими синий и ультрафиолетовый свет, благодаря чему Юпитер получил свои характерные красные пятна.

Юпитер

Помимо Большого красного пятна на снимках видно и Малое красное пятно, появившееся в 2000 году, когда слились три больших супершторма. Пятно так же плохо видно в инфракрасном диапазоне, как и большое. А вот циклонный вихрь, протянувшийся с востока на запад на расстояние около 72 000 километров, хорошо виден и в инфракрасном диапазоне. В видимой части спектра циклон тёмно-коричневый, а в ультрафиолете он почти не виден, скрытый стратосферным туманом.

Учёный Майк Вонг (Mike Wong) из Калифорнийского университета сравнил изображения с радиосигналами, зарегистрированными кораблём Юнона (Juno), изучающим планету в данное время. Радиосигналы помогли зафиксировать молнии в атмосфере Юпитера, а объединение этих данных со снимками поможет команде Вонга лучше понять процессы формирования суперштормов Юпитера.