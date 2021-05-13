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Galax выпустила GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничителем майнинга

На прошлой неделе сообщалось, что компания Galax начала выпускать видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3070 серии FG LHR, которые выглядят также, как модели серии General, но построены на новых версиях графических процессов NVIDIA, в состав которых входит аппаратный ограничитель майнинга. Теперь Galax объявила о выпуске обновлённых моделей GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 с таким же ограничителем.

Ниже можно ознакомиться с техническими характеристиками новинок. Они почти идентичны тем, что заявлены для ранее представленных моделей Galax GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 FG без ограничителя. Таким образом производительность новинок в обычных игровых и рабочих задачах должна остаться прежней.

Разница отмечается только в маркировках GPU. Модель Galax GeForce RTX 3060 Ti FG LHR построена на базе чипа GA104-202(LHR), модель GeForce RTX 3060 — на GA106-302(LHR).

Компания Galax также предоставила информацию об эффективности видеокарт GeForce RTX 30-й серии с аппаратным ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum:

  • GeForce RTX 3080 FGLHR — 43 MH/s;
  • GeForce RTX 3070 FG LHR — 25 MH/s;
  • GeForce RTX 3060 Ti FG LHR — 25 MH/s;
  • GeForce RTX 3060 FG LHR — 20 MH/s.

Это примерно вдвое ниже обычных показателей производительности для аналогичных моделей без ограничителя майнинга.

Похоже, что и другие производители собираются выпустить обновлённые модели своих видеокарт, в состав которых будет входить аппаратный ограничитель майнинга. Портал VideoCardz сообщает, что компания MSI зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии модели ранее уже выпущенных видеокарт, но с приставкой Plus в названии.

Любопытно, что такая же приставка Plus в названии присутствует и у свежих зарегистрированных моделей видеокарт Radeon. На данный момент известно, что в отличие от видеокарт NVIDIA Ampere графические ускорители AMD на архитектуре RDNA 2 не получат ограничитель майнинга Ethereum, что ранее официально подтвердила сама AMD. Поэтому в данном случае речь, возможно, идёт о Refresh-версиях графических ускорителей.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3060 ti, geforce rtx 3060, видеокарты, майнинг
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