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Приложение, портал и трансляции: организаторы E3 2021 рассказали, как пройдёт мероприятие в этом году

Масштабная игровая выставка E3 впервые в своей истории станет полностью виртуальной, и сегодня организаторы рассказали о том, как они планируют поддерживать интерес энтузиастов без зрелищ в залах.

Виртуальная E3 пройдёт с 12 по 15 июня. Выставка предложит онлайн-портал с доступом к виртуальным киоскам экспонентов с видеоконтентом и статьями, прямыми трансляциями и социальными элементами, такими как форумы, настраиваемые профили пользователей, списки лидеров и «залы отдыха». Регистрация бесплатна и откроется позже в этом месяце.

Уже второй год подряд E3 не проводится в Лос-Анджелесе из-за пандемии COVID-19. В прошлом году об отмене шоу было объявлено в марте, и организаторы шоу, Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA), не решились делать онлайн-версию мероприятия. Вместо него образовался целый ряд цифровых событий под одним названием Summer Game Fest. В этом году фестиваль, кстати, тоже вернётся.

Наряду с виртуальной выставкой, приложение и портал E3 будут размещать видеопотоки с интерактивными элементами, такими как опросы зрителей и избранные твиты. Трансляции будут включать пресс-конференции, выступления представителей индустрии и игровые презентации. Также стримы пройдут на официальных каналах E3 на Twitch, YouTube, Twitter и Facebook.

ESA не представила подробных сведений о партнёрах E3 среди издателей и разработчиков, но ранее объявила, что Nintendo, Microsoft (Xbox), Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive и Warner Bros. Games, Square Enix, Sega, Bandai Namco Entertainment, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games и Devious Eye Entertainment уже согласились на участие. А вот Sony Interactive Entertainment и Electronic Arts в списке отсутствовали. Производитель PlayStation пропустил E3 2019 и объявил, что не будет участвовать в E3 2020 до его отмены. А Electronic Arts проведёт в июле собственное мероприятие EA Play Live.

Несмотря на то, что Konami была в первоначальном списке ESA, позже она объявила в Twitter, что не будет участвовать в E3 в этом году.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: e3 2021, e3
e3 2021, e3
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