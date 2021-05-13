Как в первый раз: Mass Effect Legendary Edition начала получать оценки журналистов

В преддверии завтрашнего релиза Mass Effect Legendary Edition сайт агрегатора Metacritic начал заполняться рецензиями на горячо ожидаемый сборник переизданий трёх первых частей Mass Effect.

К моменту публикации материала у Mass Effect Legendary Edition накопилось всего 11 оценок: по пять на версии для PC и Xbox One, а также одна на PS4. Средний рейтинг при этом варьируется от 86 (PC) до 91 % (Xbox One).

Для сравнения: оригинальная Mass Effect в своё время удостоилась от журналистов 85−91 %, Mass Effect 2 — 94−96 %, а Mass Effect 3 — 85−93 %. Другими словами, сборник оценили на уровне первой части.

Основные достоинства в глазах журналистов Mass Effect Legendary Edition переняла у оригинальных игр: обилие контента, проработанные персонажи, увлекательный сюжет и так далее.

Ремастеры же порадовали рецензентов фоторежимом, включением (почти) всех DLC в комплект, геймплейными и художественными улучшениями, в особенности касающимися первой игры в трилогии.

Среди недостатков Mass Effect Legendary Edition авторы обзоров выделяют возраст трилогии, который не скрыть подтяжками графики, и малое по сравнению с оригинальной Mass Effect количество улучшений в сиквеле и триквеле.

Кроме того, журналисты жалуются на оставшиеся в играх проблемы с искусственным интеллектом врагов и спутников, а также обилие (видимо, это коснулось не всех) багов: от безобидных ошибок с анимациями до мешающих прохождению.

Несмотря на разброс оценок, вывод у журналистов в обзорах примерно один: Mass Effect Legendary Edition на сегодняшний день — один из лучших способов приобщиться к знаменитой научно-фантастической трилогии.

Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу завтра, 14 мая, для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. На прошлой неделе разработчики рассказали, как сборник должен функционировать на ПК и консолях.