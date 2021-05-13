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Как в первый раз: Mass Effect Legendary Edition начала получать оценки журналистов

В преддверии завтрашнего релиза Mass Effect Legendary Edition сайт агрегатора Metacritic начал заполняться рецензиями на горячо ожидаемый сборник переизданий трёх первых частей Mass Effect.

К моменту публикации материала у Mass Effect Legendary Edition накопилось всего 11 оценок: по пять на версии для PC и Xbox One, а также одна на PS4. Средний рейтинг при этом варьируется от 86 (PC) до 91 % (Xbox One).

Для сравнения: оригинальная Mass Effect в своё время удостоилась от журналистов 8591 %, Mass Effect 2 — 9496 %, а Mass Effect 3 — 8593 %. Другими словами, сборник оценили на уровне первой части.

Один лаунчер, чтоб править всеми

Один лаунчер, чтоб править всеми

Основные достоинства в глазах журналистов Mass Effect Legendary Edition переняла у оригинальных игр: обилие контента, проработанные персонажи, увлекательный сюжет и так далее.

Ремастеры же порадовали рецензентов фоторежимом, включением (почти) всех DLC в комплект, геймплейными и художественными улучшениями, в особенности касающимися первой игры в трилогии.

Смена атмосферы на Иден Прайм некоторым зарубежным журналистам пришлась по вкусу

Смена атмосферы на Иден Прайм некоторым зарубежным журналистам пришлась по вкусу

Среди недостатков Mass Effect Legendary Edition авторы обзоров выделяют возраст трилогии, который не скрыть подтяжками графики, и малое по сравнению с оригинальной Mass Effect количество улучшений в сиквеле и триквеле.

Кроме того, журналисты жалуются на оставшиеся в играх проблемы с искусственным интеллектом врагов и спутников, а также обилие (видимо, это коснулось не всех) багов: от безобидных ошибок с анимациями до мешающих прохождению.

В ремастере Mass Effect нельзя выбрать оригинальный дубляж и русские субтитры — придётся играть с озвучением из «Золотого издания»

В ремастере Mass Effect нельзя выбрать оригинальный дубляж и русские субтитры — придётся играть с озвучением из «Золотого издания»

Несмотря на разброс оценок, вывод у журналистов в обзорах примерно один: Mass Effect Legendary Edition на сегодняшний день — один из лучших способов приобщиться к знаменитой научно-фантастической трилогии.

Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу завтра, 14 мая, для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. На прошлой неделе разработчики рассказали, как сборник должен функционировать на ПК и консолях.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
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