Sony представила чёрную и красную версии геймпада DualSense для PlayStation 5 по цене от $70

Компания Sony представила игровой контроллер DualSense в двух новых расцветках. Они получили названия Cosmic Red («Космический красный») и Midnight Black («Полуночный чёрный»). Видео с демонстрацией дизайна новых геймпадов для приставки PlayStation 5 опубликовано на YouTube.

В продаже геймпады появятся в июне. Точная дата будет зависеть от конкретного региона. Пользователи из США уже могут оформить предзаказ на новинки в официальном онлайн-магазине компании. Чёрную версию контроллера производитель оценил точно также, как и стандартную белую — в $70 (около 5 тыс. рублей).

Красную модификацию DualSense можно приобрести за $75 (примерно 5,5 тыс. рублей). На российской версии официального сайта PlayStation новинки пока не отметились.

Контроллер DualSense появился в продаже в виде отдельного продукта в ноябре 2020 года, вместе с выходом PlayStation 5. Изначально геймпад вышел только в одной цветовой версии — белой.