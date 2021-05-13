Слухи: релиз новой God of War отложили ещё несколько месяцев назад

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в личном микроблоге сообщил, что Sony тянет с объявлением насчёт переноса сроков выхода следующей части слешеров God of War.

Напомним, официально новая God of War (окончательного названия у игры до сих пор нет) заявлена на 2021 год, однако в конце февраля Шрайер уже выражал сомнение насчёт вероятности выполнения этого обещания разработчиков.

«Насколько я знаю, [новую God of War] отложили несколько месяцев назад и объявят об этом официально, когда в следующий раз заговорят об игре», — ответил Шрайер заинтересованному игроку.

На очередное откровение Шрайера подтолкнула недавняя статья Wired, в которой упоминается, что постапокалиптический экшен Horizon Forbidden West всё ещё планируется к релизу в текущем году.

God of War официально подтверждена исключительно для PlayStation 5. Впрочем, в ноябрьском интервью глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) комментировать платформенную принадлежность игры отказался.