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Итальянские антимонопольщики оштрафовали Google на 102 миллиона евро

За злоупотребление доминирующим положением на рынке Google оштрафована итальянским антимонопольным регулятором AGCM на 102 миллиона евро. По словам регулирующего органа, благодаря операционной системе Android и магазину приложений Google Play поисковый гигант удерживает доминирующую позицию на рынке страны. Это позволяет Google контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям.

AGCM утверждает, что Google два года не позволяло приложению JuicePass компании Enel X работать на платформе Android Auto. Это мешало компании наращивать пользовательскую базу, а сами пользователи лишились удобного приложения, позволяющего водителям электромобилей отслеживать доступность зарядных станций в режиме реального времени. При этом Google активно продвигала для этих целей свои фирменные Карты, функциональность которых гораздо более слабая, когда речь заходит о помощи водителям электромобилей.

ACGM обязал Google опубликовать приложение JuicePass для Android Auto в магазине приложений и сделать инструментарий для создания приложений, совместимых с Android Auto, доступным для Enel X и других разработчиков. Регулятор считает, что это будет стимулировать инновации и конкуренцию среди разработчиков приложений. Тем не менее, Google не согласна с решением регулятора. Компания заявила, что изучит все относящиеся к делу документы, а уже потом обдумает свои последующие действия.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: бизнес, регулирование, антимонопольное расследование, италия, google
бизнес, регулирование, антимонопольное расследование, италия, google
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