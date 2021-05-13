Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline

Стало известно, что в прошлую пятницу оператор трубопроводов Colonial Pipeline выплатил взломавшей его системы группировке хакеров DarkSide около $5 миллионов в качестве выкупа. Это противоречит заявлениям компании, сделанным на этой неделе, которые гласят, что она не собиралась платить вымогателям.

По словам осведомлённых источников, Colonial Pipeline выплатила DarkSide выкуп в размере около $5 миллионов в криптовалюте всего через несколько часов после атаки. Они подчёркивают, что компания столкнулась с огромным давлением со стороны своих клиентов с Восточного побережья США. Ещё один знакомый с деталями происшествия человек сообщил, что официальным лицам правительства США известно, что Colonial Pipeline заплатила выкуп.

Получив платёж хакеры сдержали слово и предоставили оператору трубопроводов средство дешифрования, предназначенное для восстановления работы компьютерной сети компании. Тем не менее, он работал настолько медленно, что Colonial Pipeline решила использовать свои резервные копии для восстановления работоспособности системы. Согласно последним данным, вчера Colonial Pipeline удалось возобновить поставки топлива клиентам.

Напомним, что вчера хакерская группировка DarkSide похвасталась тремя новыми жертвами. Взломанные компании расположены в США, Шотландии и Бразилии.