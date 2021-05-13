Видео: демонстрация нового режима и битва с кровожадом в дебютном геймплейном ролике Total War: Warhammer III

Как и было обещано, 13 мая издательство Sega и студия-разработчик Creative Assembly провели специальную трансляцию, посвящённую грядущей фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III.

Из-за вчерашней утечки программу мероприятия менять не стали: перед дебютной демонстрацией игрового процесса Total War: Warhammer III показали уже опубликованный ранее кинематографический трейлер.

Что касается геймплея, то взору зрителей представили запись матча в новом режиме — Survival Battle («Битва на выживание»), — в котором армии игроку предстоит последовательно захватывать три вражеские контрольные точки.

Конкретно на презентации продемонстрировали 8-минутное сражение между войсками государства Кислев и владыки демонов Кхорна. Кульминация битвы наступает с выходом на сцену кровожада — огнедышащего крылатого демона с хлыстом и топором.

Релиз Total War: Warhammer III запланирован на ПК (Steam, Epic Games Store) ближе к концу текущего года. Вопреки ожиданиям, в рамках презентации уточнения сроков выхода не произошло.