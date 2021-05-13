ФАС России снова не обнаружила нарушений в огромных ценах на видеокарты

По результатам повторного обращения в Федеральную антимонопольную службу по поводу огромных цен на видеокарты, российский регулятор указал на отсутствие каких-либо свидетельств в пользу нарушения антимонопольного законодательства продавцами графических ускорителей.

В марте этого года сообщалось, что в ФАС России было подано обращение о проверке значительного роста цен на видеокарты для персональных компьютеров. Ведомство провело расследование, по результатам которого указало, что не выявило никаких нарушений. Однако спустя некоторое время к регулятору уже через прокуратуру обратились по тому же вопросу повторно. На новое заявление ФАС России дала более развёрнутый ответ. Документ оказался в распоряжении 3DNews.ru.

В нём описан характер проведённого расследования. В частности, ведомство сообщило, что был проведён общий анализ цен на видеокарты. В его рамках российский регулятор ознакомился не только с ценами на графические ускорители на российском рынке, но также провёл анализ предложений и цен в иностранных интернет-магазинах и торговые площадках, включая Amazon, Ebay и других. Помимо этого, ведомство ознакомилось с рекомендованными ценами на видеокарты NVIDIA на официальном сайте производителя. В ФАС пояснили, что сайты других производителей видеокарт (в частности, Gigabyte, MSI, Palit) не содержат информации о рекомендованных ценах.

Российский регулятор также ознакомился с заявлениями производителей видеокарт и продавцов, свидетельствующими о «глобальном дефиците графических ускорителей, вызванным резким повышением спроса и невозможностью повышения темпов производства (в том числе в связи с пандемией COVID-19)». В частности, антимонопольное ведомство ссылается на заявление розничной сети по продаже бытовой электроники DNS и её основателя Дмитрия Алексеева, согласно которому рост цен на видеокарты обусловлен резким повышением спроса и невозможностью его удовлетворения в связи с маленьким объёмом партий видеокарт, поставляемых на территорию Российской Федерации.

В дополнение к этому ФАС России установила причинно-следственные связи между ростом цен на видеокарты и изменением курса валют, в том числе криптовалют. В своём заключении регулятор сообщил следующее:

«По результатам анализа установлено, что повышение цен на видеокарты может быть обусловлено существенным изменением спроса на данные товары, вызванным изменением курса криптовалют, а также глобальным дефицитом видеокарт на товарном рынке. Кроме того, каких-либо связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию видеокарт для персональных компьютеров, выявлено не было. На основании изложенного, исходя из имеющейся в распоряжении ФАС России информации, не представляется возможным сделать вывод о наличии в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию видеокарт для персональных компьютеров, признаков нарушения антимонопольного законодательства».