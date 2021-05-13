3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиTikTok заблокировал доступ итальянским д...
Новости Software

TikTok заблокировал доступ итальянским детям до 13 лет — удалено почти миллион аккаунтов

Согласно последним сообщениям, TikTok удалила около миллиона итальянских учётных записей после вмешательства регулирующего органа страны, занимающегося защитой данных. Регулятор обязал TikTok перепроверить возраст всех пользователей и заблокировать доступ к сервису детям младше 13 лет.

gizchina.com

gizchina.com

В период с 9 февраля по 21 апреля 12,5 миллиона итальянских пользователей были опрошены с целью выяснения их возраста. В результате этого более полумиллиона итальянских аккаунтов было удалено из-за того, что не подтвердили свой возраст. Ещё 400 тысяч учётных записей пришлось удалить из-за того, что их владельцы признались, что не достигли 13-летнего возраста. TikTok заявила, что примет ряд мер чтобы убедиться, что итальянцы в возрасте до 13 лет не могут использовать приложение.

gizchina.com

gizchina.com

Одной из причин беспокойства со стороны итальянских властей стал январский инцидент, в ходе которого погибла десятилетняя девочка. Она участвовала в так называемом «Coma Challenge» на TikTok. Девочка перетянула шею ремнём, чтобы узнать, как долго она может задерживать дыхание, в результате чего погибла от удушья. В результате 22 января власти Италии объявили, что временно запрещает доступ к TikTok пользователям, которые не могут подтвердить свой возраст.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Прямо в TikTok теперь можно совершать покупки — пока сервис работает в тестовом режиме
Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети
TikTok в апреле по количеству загрузок сохранил корону лидера
За безлимитное хранилище в Google Фото придётся платить с 1 июня
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети,
Теги: блокировка, социальные сети, италия, дети, tiktok
блокировка, социальные сети, италия, дети, tiktok
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 247
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 180
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина 114
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 102

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
Видео: благодаря моду для Resident Evil Village удалось разглядеть таинственную личность в сцене после титров
Discord анонсировал новые функции для конкуренции с Clubhouse и обновил логотип 2 мин.
TikTok заблокировал доступ итальянским детям до 13 лет — удалено почти миллион аккаунтов 13 мин.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день выхода 41 мин.
Ratchet & Clank: Rift Apart отправилась на золото почти за месяц до релиза 2 ч.
Видео: демонстрация нового режима и битва с кровожадом в дебютном геймплейном ролике Total War: Warhammer III 3 ч.
Слухи: релиз новой God of War отложили ещё несколько месяцев назад 4 ч.
Как в первый раз: Mass Effect Legendary Edition начала получать оценки журналистов 5 ч.
Microsoft впервые за долгое время запустила мероприятие Bug Bash для инсайдеров 5 ч.
Приложение, портал и трансляции: организаторы E3 2021 рассказали, как пройдёт мероприятие в этом году 6 ч.
MSI предупредила о поддельном сайте приложения Afterburner 7 ч.
Грядущий флагман Google Pixel 6 показался на рендерах в совершенно новом дизайне 20 мин.
Qualcomm отказалась от участия в MWC 2021 из-за продолжающейся пандемии 29 мин.
ФАС России снова не обнаружила нарушений в огромных ценах на видеокарты 45 мин.
Vivo V21 SE засветился в Geekbench с чипом Snapdragon 720G 2 ч.
Alibaba впервые отчиталась об убытках — всё из-за антимонопольного штрафа в $2,8 млрд 3 ч.
Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline 3 ч.
Итальянские антимонопольщики оштрафовали Google на 102 миллиона евро 3 ч.
Telefónica и Microsoft обеспечат промышленный сектор частными 5G-сетями и периферийными вычислениями 4 ч.
Sony представила чёрную и красную версии геймпада DualSense для PlayStation 5 по цене от $70 4 ч.
Galax выпустила GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничителем майнинга 5 ч.