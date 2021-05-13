Согласно последним сообщениям, TikTok удалила около миллиона итальянских учётных записей после вмешательства регулирующего органа страны, занимающегося защитой данных. Регулятор обязал TikTok перепроверить возраст всех пользователей и заблокировать доступ к сервису детям младше 13 лет.

В период с 9 февраля по 21 апреля 12,5 миллиона итальянских пользователей были опрошены с целью выяснения их возраста. В результате этого более полумиллиона итальянских аккаунтов было удалено из-за того, что не подтвердили свой возраст. Ещё 400 тысяч учётных записей пришлось удалить из-за того, что их владельцы признались, что не достигли 13-летнего возраста. TikTok заявила, что примет ряд мер чтобы убедиться, что итальянцы в возрасте до 13 лет не могут использовать приложение.

Одной из причин беспокойства со стороны итальянских властей стал январский инцидент, в ходе которого погибла десятилетняя девочка. Она участвовала в так называемом «Coma Challenge» на TikTok. Девочка перетянула шею ремнём, чтобы узнать, как долго она может задерживать дыхание, в результате чего погибла от удушья. В результате 22 января власти Италии объявили, что временно запрещает доступ к TikTok пользователям, которые не могут подтвердить свой возраст.