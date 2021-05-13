Конференция ENOG 18 / RIPE NCC Regional Meeting пройдёт 7–8 июня в онлайн-формате

Международная конференция ENOG 18 / RIPE NCC Regional Meeting пройдёт 7–8 июня 2021 года. Мероприятие будет виртуальное, но с прямыми включениями из студий в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве и Ереване.

ENOG — это ключевая конференция региона Восточной Европы для технических специалистов, сетевых инженеров и в целом интернет-сообщества. Участники традиционно представляют крупнейшие телеком- и интернет-компании всего мира.

В этом году конференцию поддерживают Internet Society, MSK-IX, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Технический центр Интернет, Совет операторов Армении, ISOC.AM.

Впервые конференция ENOG состоялась в 2011 году в Москве. С тех пор она проводилась в разных городах и странах. Сейчас онлайн-режим конференций привычная реальность, но благодаря этому многие спикеры и участники могут быть активными в период всего мероприятия. Традиционно в конференции принимают участие 400–500 профильных специалистов. Участие для всех бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте конференции: www.enog.org/enog-18/register