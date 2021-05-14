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Ноутбук Framework с широкими возможностями для апгрейда стал доступен для предзаказа — в разобранном виде он стоит $750

Компания Framework начала принимать предварительные заказы на свой одноимённый ноутбук, который может похвастаться широкими возможностями для апгрейда и ремонта. Framework противопоставляет свою новинку устройствам таких компаний как Apple, которые сделали ремонт и модернизацию фирменных компьютеров очень дорогими и сложными.

venterebeat.com

venturebeat.com

Framework признала, что из-за глобального дефицита чипов количество ноутбуков, доступных на момент запуска, будет ограниченным. Framework Laptop представляет собой тонкое, лёгкое и высокопроизводительное устройство с 13,5-дюймовой матрицей. По словам основателя компании Нирава Пателя (Nirav Patel), ноутбук обладает такими возможностями для апгрейда и ремонта, которыми не может похвастаться ни один другой ноутбук на рынке.

Патель акцентирует внимание на том, что схема рынка ноутбуков, при котором пользователи через несколько лет заменяют свой компьютер новым из-за выхода из строя какого-либо компонента или устаревания машины, негативно сказывается на окружающей среде. Ноутбук Framework можно будет использовать очень долго. Компания будет выпускать для него материнские платы с процессорами новых поколений в будущем. Кроме того, заменить можно практически все компоненты устройства: от клавиатуры, экрана и аккумулятора, до набора разъёмов. Физические порты ноутбука располагаются в легкосъёмных модулях, благодаря чему пользователь за пару минут может заменить разъём USB-A на USB-C при необходимости. Комплектующие для ноутбука можно будет приобрести в фирменном магазине компании Framework Marketplace.

Важно отметить, что Framework Laptop, при всех своих уникальных возможностях, не превышает габариты современных устройств своего класса. Он тонкий, лёгкий и при этом довольно производительный. Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях. Для пользователей, которые всё любят делать своими руками, будет доступен Framework Laptop DIY Edition, который будет продаваться в виде набора модулей — конструктор для взрослых. Что касается операционной системы, покупатели смогут выбрать между Windows 10 Pro, Windows 10 Home или различными дистрибутивами Linux.

Ноутбук Framework будет доступен с процессорами Intel Core i5 и i7 поколения Tiger Lake. Базовая конфигурация будет основана на чипе Core i5-1135G7, который будет работать в связке с 8 Гбайт памяти DDR4. Ёмкость NVMe-накопителя составит 256 Гбайт. Ноутбук получит модуль Wi-Fi 6 и предустановленную Windows 10 Home. Стоимость такой комплектации составит $1000. Однако самым доступным будет Framework Laptop DIY Edition, который будет поставляться в виде набора модулей. Базовая конфигурация компьютера, продаваемого в разобранном виде, будет стоить $750. 

Производительная модификация получит в два раза больше оперативной и постоянной памяти. В качестве процессора будет использоваться i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц. Стоимость ноутбука составит $1400. Профессиональная версия, стоимостью $2000, сможет похвастаться процессором Core i7-1185G7 с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Она получит 32 Гбайт оперативной памяти, 1-Тбайт накопитель, модуль Wi-Fi 6 vPro и операционную систему Windows 10 Pro.

venterebeat.com

venturebeat.com

Для оформления предзаказа достаточно будет лишь внести задаток в размере $100. Приём предзаказов уже стартовал в США, а в ближайшие несколько недель заказать Framework Laptop появится возможность и у жителей Канады. До конца года устройство доберётся до Европы и Азии. Клиенты Framework начнут получать свои заказы, как только компания завершит производство ноутбуков, но конкретные сроки не называются. Сообщается, что задержка обусловлена дефицитом чипов, из-за которого компания испытывает нехватку одной из микросхем.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, ноутбуки и нетбуки,
Теги: новинка, ноутбук, предзаказ, апгрейд, framework
новинка, ноутбук, предзаказ, апгрейд, framework
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