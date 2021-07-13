HP Omen 15 (2021) — компактный игровой ноутбук с мощным процессором

Ноутбук HP Omen 15-ek1013ur 2021 года выпуска, как и все устройства семейства HP Omen, предназначен, в первую очередь, для любителей игровых сражений. Несмотря на компактные размеры модель HP Omen 15 с кодовым номером 15-ek1013ur может похвастать высокой функциональностью и оптимальным соотношением производительности и цены.

Производитель позиционирует HP Omen 15 как «игровой ноутбук, превосходящий все ожидания». Действительно, устройство может без труда состязаться по производительности с настольными компьютерам, но, в отличие от десктопов благодаря компактным габаритам его можно брать куда угодно — на учёбу, на отдых. Занимая немного места, HP Omen 15 свободно поместится в рюкзаке и не вызовет проблем с его транспортировкой.

Ноутбук выполнен в пластиковом корпусе чёрного цвета в строгом универсальном дизайне, который подходит как для рабочего использования, так и для игр. Корпус ноутбука довольно тонкий и лёгкий. Его размеры составляют 357,9 × 239,7 × 22,9 мм, вес равен 2,45 кг. У устройства имеется полноразмерная клавиатура с четырьмя зонами настраиваемой RGB-подсветки (правой, средней, левой, WASD), точкой срабатывания в 1,5 мм и возможностью одновременного нажатия 26 клавиш. Настройка подсветки производится через приложение OMEN Gaming Hub.

Также есть тачпад HP Imagepad с поддержкой управления жестами несколькими пальцами. Тачпад обладает довольно большими размерами и хорошей чувствительностью, что обеспечивает комфортное управление работой ноутбука. Поэтому всегда иметь мышь с собой, когда берёшь ноутбук в дорогу, вовсе не обязательно.

HP Omen 15 оснащён ярким 15,6-дюймовым матовым дисплеем с узкими рамками, основанным на IPS-матрице с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и частотой обновления 144 Гц. Дисплей характеризуется показателем максимальной яркости 300 кд/м2 и 72-процентным охватом цветового пространства NTSC. Время отклика экрана равно 7 мс, а благодаря антибликовому покрытию с ноутбуком можно работать даже при ярком освещении. Максимальный угол раскрытия крышки ноутбука составляет 180 градусов.

Также дисплей поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, обеспечивающую повышение плавности игрового процесса и устранение эффекта разрыва кадра с минимальной задержкой ввода благодаря синхронизации скорости рендеринга графического процессора и частоты обновления экрана.

Высокую производительность устройства обеспечивает шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H десятого поколения, способный обрабатывать до 12 потоков одновременно. Процессор обладает базовой частотой 2,6 ГГц, которую можно увеличить до 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost.

За обработку компьютерной графики отвечает мощная дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 в дизайне Max-Q с пониженным энергопотреблением. Основанная на архитектуре NVIDIA RTX Ampere второго поколения, видеокарта оснащена графическим процессором Ampere GA104 с 5120 ядрами CUDA и 8 Гбайт выделенной памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Обладая улучшенными ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами GeForce RTX 3070 обеспечивает необходимую производительность даже для самых требовательных игр.

Свой вклад в быструю работу ноутбука вносит и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима с эффективной частотой 2933 МГц и скоростью передачи данных 2666 МТ/с. Для хранения данных используется скоростной твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тбайт с интерфейсом PCIe NVMe в форм-факторе M.2, базирующийся на флеш-памяти TCL. Также есть слот для карт памяти SD.

В ноутбуке установлена веб-камера HP Wide Vision с разрешением 720p HD, оснащённая встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами. Разрешения камеры вполне достаточно для общения с коллегами по работе и друзьями в Zoom и других приложениях для видеоконференций.

Высокое качество звука обеспечивает аудиосистема с двумя динамиками, за настройку которых отвечают эксперты датского премиального аудиопроизводителя Bang & Olufsen. Также следует отметить поддержку технологии трёхмерного звука DTS:X Ultra, позволяющей определить направление звука, и наличие функции HP Audio Boost, оптимизирующей громкость и качество звучания.

Для надёжного и скоростного беспроводного подключения ноутбука используется комбинированный модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) и Bluetooth 5 с поддержкой гигабитной скорости передачи данных.

HP Omen 15 получил разнообразный набор интерфейсов, так как производитель предусмотрел возможность подключения всей необходимой периферии. Спецификации ноутбука включают порт USB Type-C (10 Гбит/с) с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 (40 Гбит/с), 3 порта USB Type-A (5 Гбит/с), разъёмы Mini DisplayPort и HDMI 2.1, сетевой разъём Gigabit Ethernet RJ45, комбинированный 3,5-мм разъём для наушников и микрофона.

Щестисекционный аккумулятор ноутбука имеет ёмкость 70,9 Вт·ч, обеспечивая длительную работу устройства в автономном режиме. Поставляемый в комплекте адаптер питания мощностью 200 Вт поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря чему на восполнение заряда аккумулятора с нуля до 50 % требуется всего 45 минут.

Ноутбук HP Omen 15 работает под управлением Windows 10. Устройство поставляется с предустановленным набором утилит, включая HP 3D DriveGuard, HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, HP QuickDrop, OMEN Gaming Hub.