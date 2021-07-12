Анонсирован 6-дюймовый ридер ONYX BOOX Volta 3 с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистибьютор продукции ONYX International Inc, анонсировала ридер ONYX BOOX Volta 3, пополнивший популярную серию устройств Volta. Новая модель ридера третьего поколения получила встроенный модуль Bluetooth, а также обновлённое программное обеспечение.

Как и предыдущие модели серии, ONYX BOOX Volta 3 оснащена 6-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 1024×758 точек, системой подсветки MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и поддержкой технологии Flicker Free, снижающей усталость глаз при длительном чтении. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая качество изображения.

ONYX BOOX Volta 3 базируется на четырёхъядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц, имеет 512 Мбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 8 Гбайт. Также есть слот для карт microSD объёмом до 32 Гбайт. Кроме того, ридер оборудован адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Новинка получила обновлённое программное обеспечение со встроенным аудиоплеером, поддерживающим файлы MP3 и WAV. Благодаря функции TTS теперь можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова во время чтения. Кроме того, при условии подключения к интернету, можно использовать онлайн-переводчик. Приложение WEB-чтение обеспечит возможность передавать и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом параметры отображения текста.

Ридер выполнен в тонком лёгком корпусе. В комплекте с ним идёт дизайнерская «умная» обложка с удобными кнопкам листания, при закрытии которой устройство переходит в спящий режим. Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч обеспечивает длительную работу ридера в автономном режиме.

ONYX BOOX Volta 3 в корпусе чёрного цвета можно приобрести по рекомендованной розничной цене 11 490 рублей в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.