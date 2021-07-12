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Как поставить электронную подпись и где её хранить?

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Как поставить электронную подпись, чем важна 256-bit TLS система шифрования, где хранятся PDF-файлы и электронные подписи, — и на что вообще нужно обращать внимание при выборе PDF-сервиса? В этой статье вы получите ответы на все эти вопросы.

Как поставить электронную подпись? Это довольно просто — нужно нарисовать свою подпись с помощью компьютерной мыши или сенсорной панели. А затем разместить её на документе. Ваша подпись должна быть характерна только для вас и быть одинаковой на всех документах, подписанных вами.

Что такое электронная подпись?

Электронная цифровая подпись является наиболее эффективным инструментом для работы с документами в условиях домашнего офиса. ЭП помогает избежать бюрократии и, как следствие, возможной коррупции. Кроме того, это просто отличная экономия времени и бумажных запасов. Когда ещё в 90-х годах появились первые PDF-документы, никто и не подозревал об их будущей популярности. Но сегодня пользователи полностью осознали всю сокрушительную власть PDF-форматов — они мало весят, что удобно для быстрой пересылки, и легко хранятся на девайсах или облачных хранилищах.

Почему стоит обратить внимание?

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса огромное количество бизнеса по всему миру стремительно переходит в онлайн-режим. Ожидается, что рынок электронных подписей к 2026 году превысит $6 млрд. В целом суть дигитализации подписей состоит в том, чтобы как можно меньше человеческого фактора было задействовано в частных вопросах с имуществом и бизнесом, а также другими юридическими проблемами, которые могут возникнуть. В связи с Covid-19 электронная подпись способствует ограничению контактов между людьми, тем самым помогает препятствовать распространению коронавируса.

Безопасна ли электронная подпись?

Электронная подпись идёт рука об руку с PDF-документами, так как её можно поставить только на PDF-файле. Здесь мы расскажем об основных типах шифрования, которые используют в крупнейших компаниях.

Но, сначала поговорим об GDPR (General Data Protection Regulation), европейском регламенте по защите данных, который описывает соблюдение всех этапов и стандартов защиты онлайн-информации. Это одна из причин, почему киберзащита так развита в Европе и пользуется большим доверием у пользователей.

Почему важна 256-bit TLS система шифрования?

Большинство людей пугает термин «256-битное шифрование». Объяснить, что он означает, непросто. Как только вы выходите за рамки поверхностного уровня: «он искажает данные и делает их нечитаемыми», шифрование становится невероятно сложной темой.

Но мы верим в надёжность шифрования, поскольку его используют в государственных учреждениях для сохранения секретности передачи военных тайн. Да, все настолько серьёзно.

Где хранятся PDF-файлы и электронные подписи?

Кроме вашего компьютера, вы также можете сохранить важный документ на облачном хранилище (Dropbox или Google диске). В некоторых приложениях, как e-sign, удаленные серверы хранят вашу подпись и документ на протяжении часа, чтобы вы могли вернуться к нему случае необходимости редактирования. А если вы пригласили ещё одного подписанта, тогда такой документ будет храниться до 14 дней. Затем серверы автоматически удалят вашу подпись и документ, если вы не желаете их хранить более.

На что нужно обращать внимание при выборе PDF-сервиса?

Как мы указали выше, важно учитывать все детали для того, чтобы обезопасить вашу информацию, но и бояться новой технологии не стоит, ведь на рынке присутствуют компании, которые заботятся о вашей безопасности. Поставить свою первую онлайн-подпись можно по этой ссылке

Добавим, что электронные подписи и цифровые подписи имеют юридическую силу, однако стоит ознакомиться с местным законодательством в отношении этих норм. С российскими нормами можно ознакомиться здесь

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: pdf, электронная подпись, шифрование, smallpdf
pdf, электронная подпись, шифрование, smallpdf
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