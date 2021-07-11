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Туристический космический корабль Virgin Galactic отправился в полёт с миллиардером Ричардом Брэнсоном

Как и ожидалось, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и ещё пять сотрудников компании, которые стали членами экипажа, отправились в суборбитальный полёт на корабле SpaceShipTwo (VSS Unity). Самолёт-носитель WhiteKnight, с борта которого осуществляется пуск космолёта с экипажем, вылетел из Нью-Мексико в 10:40 по местному времени (17:40 мск). Наблюдать за полётом можно на официальном YouTube-канале Virgin Galactic.

Изображение: Getty Images

Изображение: Getty Images

Для 70-летнего Брэнсона, который ждал возможности выйти за пределы атмосферы Земли несколько десятков лет, этот полёт является первым. Вместе с ним в рискованное путешествие отправились главный инструктор Бет Мозес (Beth Moses), старший операционный инженер Колин Беннет (Colin Bennet) и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла (Sirisha Bandla). За пилотирование космолёта отвечают Дэйв Маккей (Dave Mackay) и Майкл Масуччи (Michael Masucci).

Примерно через 50 минут после взлёта корабль SpaceShipTwo отсоединился от двухфюзеляжного самолёта-носителя на высоте около 14 км. Практически одновременно с этим начал работу единственный ракетный двигатель SpaceShipTwo, который позволил кораблю достичь края космоса, поднявшись на высоту более 80 км от поверхности Земли. Корабль вместе с экипажем на несколько минут погрузятся в невесомость, после чего пилоты выведут его на посадку в космопорте Америка в Нью-Мексико.

«Чувствую себя хорошо, чувствую возбуждение, чувствую себя готовым», — написал Бренсон на своей странице в сети Twitter за несколько часов до старта.

Полёт Брэнсона является первым полноценным тестом корабля SpaceShipTwo с полным экипажем, поскольку прежде он летал только с пилотами, но без пассажиров. Стоит отметить, что реализация этой миссии позволит Брэнсону обогнать Джеффа Безоса, основателя компаний Amazon и конкурирующей Blue Origin, который отправится в космос 20 июля. В отличие от Брэнсона, Безос намерен преодолеть границу космоса, которой во многих странах считают высоту в 100 км.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: virgin galactic, spaceshiptwo, космос, ричард брэнсон
virgin galactic, spaceshiptwo, космос, ричард брэнсон
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