Final Fantasy XVI вряд ли поспеет к Tokyo Game Show 2021

С 30 сентября по 3 октября в Токио состоится выставка Tokyo Game Show 2021, на которой компания Square Enix хотела бы показать ролевой экшен Final Fantasy XVI. Однако, по словам её продюсера, команда может не уложиться в срок для этого.

На трансляции, посвящённой Final Fantasy XIV, режиссёр игры Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который также продюсирует Final Fantasy XVI, сказал:

«Мы очень хотим показать что-то на Tokyo Game Show 2021, но, вероятно, не сможем уложиться в этот срок... Мы определённо хотим показать игру, но разве не лучше, если, когда мы это сделаем, вы сразу сможете сыграть в неё? Мне лично не нравится, когда подаются небольшие фрагменты информации, чтобы увлечь людей. Я говорил об этом с командой и директором Такаи-саном. Мы хотим показать что-нибудь, на что люди скажут: ″Я хочу сыграть в это сейчас! Выпустите её сейчас же!″. И мы сможем ответить: ″Конечно, держите!″. Я понимаю, что они хотят, чтобы мы, как компания, как минимум показали игру на TGS».

Yoko Taro & Saitou joking with Yoshi-P about Final Fantasy 16 probably not being shown at Tokyo Game Show 2021 is epic troll level lol.



Yoshi-P says he wants FF16 to be available not too long after the next big announcement.



Here's the video with English subs by me. #FF16 pic.twitter.com/WnkAGNGmKf — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 10, 2021

Также на трансляции Ёсида рассказал, что сценарий Final Fantasy XVI завершён, а запись озвучения уже почти закончена. «Разработка идёт хорошо, — дополнил он. — Убедиться в отличном качестве [проекта] довольно сложно. Мы хотим, чтобы при следующем анонсе все говорили: ″Я куплю эту игру!″. Мы прилагаем много усилий, чтобы обеспечить отличное качество».

Final Fantasy XVI была анонсирована прошлым летом как эксклюзив PlayStation 5. Режиссёром игры является Хироси Такаи (Hiroshi Takai), исполнивший ту же роль в разработке Final Fantasy XIV и The Last Remnant.