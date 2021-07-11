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Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson) успешно завершил суборбитальный полёт на космолёте VSS Unity, разработанном его компанией Virgin Galactic. Путешествие миллиардера продлилось чуть больше 14 минут. Прямая трансляция события велась на YouTube.

Источник: YouTube

Источник: YouTube

Это 22-й по счёту полёт ракетоплана VSS Unity. Запуск осуществили при помощи носителя VMS Eve, который поднял ракетоплан на высоту более 16 километров. После этого Unity разогнался на собственном реактивном двигателе.

Во время полёта, корабль Брэнсона превысил скорость в 3 маха (более 3,5 тысяч км/ч). Ему удалось достичь высоты в 84,5 километра, что выше границы космоса по классификации ВВС США (80,4 км). Судя по видео, бизнесмен смог побывать в невесомости. Вместе с ним в полёт отправились ещё пять членов экипажа, включая двух топ-менеджеров Virgin Galactic. Запись полёта доступна на YouTube.

Спустя 14 минут Брэнсон вместе с остальным экипажем успешно приземлился. Вероятно, полёт ознаменует старт космической туристической программы Virgin Galactic.

Virgin Galactic — не единственная компания, развивающая космический туризм. План космического полёта запланирован на ближайшие недели и у Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Экс-глава Amazon хочет подняться на своём корабле на высоту около 100 километров, откуда полюбуется планетой. После недолгого пребывания в космосе, капсула с Безосом и ещё тремя участниками приземлится в Западном Техасе.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космос, брэнсон, virgin galactic, космический туризм
космос, брэнсон, virgin galactic, космический туризм
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