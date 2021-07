SpaceX показала новую самоходную морскую платформу для посадки возвращаемой ступени ракеты Falcon

Инженеры SpaceX представили новую автономную морскую платформу, предназначенную для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon. Она получила название A Shortfall of Gravitas (ASOG). Видео в «твиттере» опубликовал основатель компании Илон Маск (Elon Musk).

Это уже третья плавучая платформа SpaceX. Она присоединится к работе уже имеющихся Just Read The Instructions (JRTI) и Of Course I Still Love You (OCISLY). Как и первые две, она призвана упростить работу инженеров, потому что работа с многоразовыми ракетами-носителями для повторного запуска занимает много времени. Вдобавок, после посадки в океане их нужно как можно быстрее доставить на базу. Третья платформа поможет им запускать ракеты в более сжатые сроки.

Первая успешная посадка многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 на плавающую платформу состоялась в 2016 году, в рамках миссии SpaceX CRS-8. Она вернулась спустя 8,5 минут после запуска вместе с грузовым кораблём Dragon.