Разработчики экшен-платформера Blue Fire подтвердили дату выхода игры на PS4

Издательство Graffiti Games и разработчики из аргентинской Robi Studios анонсировали точную дату поступления в продажу для PlayStation 4 своего хардкорного экшен-платформера Blue Fire.

Напомним, до недавних пор релиз физического издания Blue Fire для этой целевой платформы был запланирован на 25 июня текущего года, однако по той или иной причине не состоялся.

Вслед за сообщением о задержке на сайтах американских интернет-магазинов появилась информация, что PS4-версия Blue Fire выйдет в рознице 23 июля. Разработчики же до сих пор ограничивались формулировкой «скоро».

Как стало известно, издание Blue Fire для PlayStation 4 действительно поступит в продажу 23 июля текущего года. Анонс сопроводили трейлером с хвалебными отзывами журналистов об игре.

События Blue Fire разворачиваются в опустошённом королевстве Полутени. Разработчики предлагают отправиться в «необычное путешествие» и найти секреты этой «давно забытой земли».

Игрокам предстоит прорубать себе путь сквозь орды врагов, исследовать локации, встречаться с выжившими, выполнять квесты и преодолевать западни, овладевая «искусством перемещения».

Blue Fire дебютировала в феврале текущего года на PC (Steam) и Nintendo Switch. Впоследствии проект также добрался до облачного сервиса Google Stadia (июнь) и Xbox One (июль).